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24 de março de 2026 às 12:30

Vídeo mostra nuvem de fumo provocada por explosão em Telavive

Vídeos amadores mostram operacionais no local onde ocorreu uma explosão. As sirenes voltaram a soar, esta terça-feira.

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