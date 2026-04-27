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27 de abril de 2026 às 11:51

Vídeo mostra meios aéreos no combate ao incêndio na Geórgia que continua a alastrar-se

Um incêndio de grandes dimensões no condado de Brantley, na Geórgia, EUA, já ultrapassou os oitenta quilómetros quadrados.

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