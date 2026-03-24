Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de março de 2026 às 14:00

Vídeo mostra destroços de edifício residencial em Israel

Equipas de emergência israelitas estiveram, esta terça-feira, num local completamente destruído no norte de Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30