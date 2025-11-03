Sábado – Pense por si

03 de novembro de 2025 às 16:43

Vídeo mostra agente de imigração a dar socos a homem algemado nos EUA

Um acidente que envolveu um veículo da Patrulha da Fronteira dos EUA acabou numa detenção violenta, com um agente a agredir repetidamente um homem que já estava imobilizado no chão.

