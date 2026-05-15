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15 de maio de 2026 às 17:26

Vídeo mostra agente da polícia atravessar enxame de térmitas nos EUA

Um agente da polícia captou o momento em que atravessou de carro um enorme exame de térmitas em Abita Springs, no estado norte-americano da Louisiana, enquanto patrulhava as ruas, esta terça-feira.

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