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19 de junho de 2026 às 11:05

Vídeo em timelapse mostra navios a passar pelo Estreito de Ormuz

Imagens de uma plataforma que monitoriza o tráfico marítimo mostram navios a atravessar o Estreito de Ormuz, esta quinta-feira, após os EUA e o Irão terem assinado um memorando de entendimento para pôr fim à guerra entre os dois países.

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