Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de julho de 2025 às 19:38

Vídeo de pedido de casamento em Santorini arruinado por turistas a comer chocolate

Um jovem ajoelhou-se para pedir a namorada em casamento, na ilha grega de Santorini, e colocou o telemóvel a filmar. Mas o momento foi arruinado por um casal de turistas que mais parecia estar a fazer um anúncio a chocolates.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h