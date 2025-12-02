Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 15:42

Veado resgatado após cair em lago gelado nos EUA

Os bombeiros de Hoyt Lakes salvaram um veado que tinha caído no gelo no lago Whitewater, no estado norte-americano do Wisconsin. A equipa conseguiu libertar o animal em segurança, permitindo-lhe regressar ileso à natureza.

