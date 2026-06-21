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21 de junho de 2026 às 12:28

Veado bebé resgatado de poço pelos bombeiros em Coimbra

Animal com cerca de um mês foi resgatado pelo Bombeiros Voluntários de Brasfemes. O veado foi restituído à natureza.

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