Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de maio de 2026 às 19:30

União Europeia multa Temu em 200 milhões de euros por falhas na proteção dos consumidores

A União Europeia aplicou uma multa de 200 milhões de euros à plataforma chinesa Temu, esta quinta-feira, após concluir que a empresa não fez o suficiente para impedir a venda de produtos ilegais ou inseguros aos consumidores europeus.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30