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07 de junho de 2026 às 14:47

“Um regresso às raízes da fé”: Papa valoriza tradição católica espanhola

Durante a missa em Madrid, este domingo, o Papa Leão XIV afirmou que a tradição de devoção religiosa em Espanha funciona como uma “escola de fé”, sublinhando o seu papel na transmissão da espiritualidade entre gerações.

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