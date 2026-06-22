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22 de junho de 2026 às 16:55

UE elogia liderança de Starmer após demissão e reavalia cimeira com Reino Unido

A porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, elogiou o trabalho de Keir Starmer após este se demitir do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, esta segunda-feira, e destacou o seu papel no reforço da segurança europeia e no apoio à Ucrânia. A União Europeia está agora a avaliar, em conjunto com as autoridades britânicas, se mantém a cimeira UE-Reino Unido prevista para 22 de julho.

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