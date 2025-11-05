Sábado – Pense por si

05 de novembro de 2025 às 12:47

Tufão Kalmaegi deixa pelo menos 66 mortos e rasto de destruição no centro das Filipinas

A passagem do tufão Kalmaegi pelas Filipinas, na terça-feira, deixou um rasto de destruição na zona central do país. Há registo de pelo menos 66 mortos e 26 desaparecidos.

