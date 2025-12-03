Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de dezembro de 2025 às 14:33

“Tudo o que vimos de Putin foi uma tentativa de intensificar a guerra”: Reino Unido anuncia mais apoio à Ucrânia

Yvette Cooper, ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, afirmou esta quarta-feira que vai ajudar a Ucrânia com 10 milhões de libras (mais de 11 milhões de euros) para apoiar a reparação da infraestrutura energética.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30