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02 de maio de 2026 às 13:45

Trump reitera que “não se pode dar uma arma nuclear ao Irão”

Durante um discurso num jantar em Palm Beach, na Florida, esta sexta-feira, o presidente dos EUA afirmou que o Irão não pode possuir armas nucleares porque "iria utilizá-las num lugar chamado Israel, no Médio Oriente e na Europa”.

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