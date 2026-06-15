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15 de junho de 2026 às 17:05

Trump já está em França para participar na cimeira do G7

O presidente norte-americano, Donald Trump, chegou esta segunda-feira a Évian-les-Bains, em França, para participar na cimeira do G7, que a partir desta segunda-feira reúne chefes de Estado e de governo para debater os principais desafios internacionais.

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