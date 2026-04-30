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30 de abril de 2026 às 12:54

Trump faz comentário insólito sobre “belas orelhas” de responsável da NASA

O presidente norte-americano, Donald Trump, protagonizou um momento invulgar ao elogiar as “belas orelhas” do administrador da NASA, Jared Isaacman, durante um evento na Casa Branca, esta quarta-feira. O comentário surgiu ao passar-lhe a palavra para responder a uma pergunta sobre o futuro da agência espacial.

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