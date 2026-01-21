Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 19:58

Trump diz que ONU “não tem sido muito útil”, mas destaca “potencial grande”

Questionado sobre se o Conselho de Paz norte-americano substituiria a ONU, Donald Trump considerou que a organização deve continuar a existir, “porque tem um potencial demasiado grande”.

