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17 de junho de 2026 às 18:30

Trump diz que líderes do G7 estão "entusiasmados" com acordo com o Irão

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, durante a cimeira do G7, que os líderes mundiais estão satisfeitos com o acordo alcançado com o Irão, destacando o apoio internacional à iniciativa diplomática apresentada pelos Estados Unidos.

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