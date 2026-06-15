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15 de junho de 2026 às 12:00

Trump celebra 80.º aniversário com evento de luta no relvado da Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, completou 80 anos este domingo e comemorou a data com um espetáculo de UFC no relvado da Casa Branca.

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