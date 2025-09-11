Sábado – Pense por si

11 de setembro de 2025 às 17:55

Trump anuncia que vai entregar Medalha da Liberdade a Charlie Kirk durante cerimónias do 11 de Setembro

Durante as cerimónias que assinalam os 24 anos do 11 de Setembro, o presidente dos EUA anunciou que vai entregar a Medalha da Liberdade ao ativista conservador Charlie Kirk, morto atiro durante um evento num campus universitário.

