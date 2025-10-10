Sábado – Pense por si

10 de outubro de 2025

Tropas da Guarda Nacional vistas a patrulhar Memphis ao lado da polícia local

A Guarda Nacional foi vista pela primeira vez, esta sexta-feira, a patrulhar Memphis, nos EUA, ao lado da polícia local. O envio de tropas da Guarda Nacional tem sido alvo de forte contestação, mas o presidente dos EUA, Donald Trump, argumenta ser necessário para travar a violência.

