Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de outubro de 2025 às 18:49

Travessura! Macaco de estimação assusta-se e foge da dona dentro de loja de Halloween

Os clientes de uma loja dedicada à temática do Halloween no Texas, EUA, foram surpreendidos por um macaco de estimação que andou à solta pelo estabelecimento após se assustar e fugir da dona.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30