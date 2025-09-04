Sábado – Pense por si

04 de setembro de 2025 às 16:46

Tragédia no Elevador da Glória: O resumo do acidente que deixou Portugal de luto

Descarrilamento, na Baixa de Lisboa, provocou pelo menos 16 mortos e 21 feridos.

