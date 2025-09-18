Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de setembro de 2025 às 15:23

Trabalhadores ferroviários em greve invadem átrio do Ministério da Economia francês

Os trabalhadores do setor ferroviário invadiram, esta quinta-feira, o átrio do Ministério da Economia em Paris, deixando um rasto de fumo no local. França enfrenta esta quinta-feira uma série de greves e manifestações.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h