Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de junho de 2026 às 15:00

Trabalhadores de armazém ajudam a aterrar balão de ar quente nos EUA

Um piloto de balão de ar quente conseguiu realizar uma aterragem em segurança, esta sexta-feira, no estado norte-americano do Oregon, com a ajuda inesperada de trabalhadores de um armazém de madeira.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30