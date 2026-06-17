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17 de junho de 2026 às 19:09

Toy canta o Hino Nacional antes da estreia de Portugal no Mundial2026

Seleção Nacional estreia-se esta quarta-feira no Mundial2026 num jogo frente à República Democrática do Congo, realizado em Houston, nos EUA.

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