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12 de junho de 2026 às 11:45

Tornados deixam rasto de destruição nos arredores de Chicago

Pelo menos três tornados atingiram, esta quinta-feira, os arredores de Chicago, nos EUA, destruindo casas e derrubando árvores e postes de eletricidade.

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