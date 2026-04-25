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25 de abril de 2026 às 14:45

Tornado provoca rasto de destruição no Oklahoma

Um tornado atingiu, esta sexta-feira, uma cidade no estado norte-americano do Oklahoma, deixando um rasto de destruição e dezenas de casas danificadas. Apesar dos estragos, não há registo de vítimas mortais e apenas feridos ligeiros foram reportados.

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