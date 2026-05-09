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09 de maio de 2026 às 11:59

Tenerife prepara-se para chegada de navio afetado por surto de hantavírus

As autoridades espanholas prepararam o porto de Granadilla, em Tenerife, para receber o navio MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus a bordo, depois de vários passageiros apresentarem sintomas da doença.

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