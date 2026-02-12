Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 15:36

Líderes europeus reúnem-se na Bélgica: "Prioridade é reforçar a economia"

Os líderes europeus reuniram-se esta quinta-feira, na Bélgica, para discutir a resposta à pressão económica internacional. António Costa avança que a prioridade é reforçar o crescimento, algo "essencial para criar empregos de qualidade e para sustentar o nosso modelo económico e social".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente