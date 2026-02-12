Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 15:30

População de Soure preocupada: "Se houver uma rutura, vai alagar tudo"

A população de Soure, zona onde um dos diques do rio Mondego ruiu esta quinta-feira, está agora preocupada com o aumento do nível das águas. Dizem, no entanto, que as cheias já são comuns na região. "Isto são campos de arroz", diz um morador ao NOW, mostrando-se preocupado com o risco de cheias.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente