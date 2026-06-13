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13 de junho de 2026 às 21:30

“Têm grandes hipóteses de chegar até ao fim”: Trump deseja boa sorte à seleção dos EUA antes da estreia no Mundial

O presidente norte-americano, Donald Trump, desejou boa sorte à seleção masculina dos Estados Unidos, esta sexta-feira, antes da estreia no Mundial frente ao Paraguai, afirmando que os EUA têm uma boa oportunidade de fazer uma campanha de sucesso na competição.

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