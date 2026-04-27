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27 de abril de 2026 às 13:50

Telhados destruídos e vidros partidos: as consequências deixadas pelos tornados que atingiram o Texas

Dois tornados atingiram, este sábado, o estado norte-americano do Texas. Várias pessoas ficaram desalojadas e há registo de pelo menos dois mortos.

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