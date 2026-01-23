Sábado – Pense por si

23 de janeiro de 2026 às 07:48

Sondagem aponta liderança de Seguro: "Eu acho que apesar de tudo Ventura vai crescer"

Raul Vaz, analista político, afirmou no NOW que não espera que todo o eleitorado ainda indeciso vote em António José Seguro dia 8 de fevereiro.

