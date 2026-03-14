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14 de março de 2026 às 09:43

Sócios já começaram a votar para eleger presidente do Sporting

Mais de 75 mil sócios são chamados este sábado às urnas para eleger quem deve assumir o comando dos 'verdes e brancos' até 2030. Concorrem apenas dois candidatos, Frederico Varandas e Bruno Sorreluz.

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