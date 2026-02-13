Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 18:46

“Só um Governo insensível pode deixar um presidente de Câmara sozinho numa situação destas”, diz José Luís Carneiro

O líder socialista pediu que o Governo envie uma equipa para o terreno de modo a “garantir a estas pessoas que o seu futuro não tem o grau de incerteza que temem hoje”.

