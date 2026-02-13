Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 18:00

Restos mortais de palestinianos não identificados sepultados em vala comum no centro de Gaza

Os corpos de 53 palestinos não identificados, juntamente com 68 órgãos e restos mortais, foram sepultados, esta sexta-feira, numa vala comum em Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza.

