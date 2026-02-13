Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 19:00

O momento em que homem é resgatado após ser atingido por avalanche no norte de Itália

Um homem foi resgatado com vida após ser atingido por uma avalanche na região do Vale de Aosta, no norte da Itália, esta quinta-feira. O homem foi resgatado após ter ficado preso na neve a um metro e meio de profundidade.

