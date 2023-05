02:32

"Ser do Benfica é a melhor coisa que pode acontecer no futebol": Roger Schmidt no Marquês

O treinador do Benfica falou aos adeptos na festa do Marquês de Pombal. Agradeceu o apoio e reiterou que "quem gosta de futebol, tem de gostar do Benfica", como tinha afirmado há um ano à chegada ao clube que no sábado se sagrou campeão nacional.