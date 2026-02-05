Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 20:30

“Até ontem tinha casa, hoje já não”: conta moradora em Loures

Em Camarate, em Loures, uma estrada desabou e há risco de derrocada. Uma moradora contou que, por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, ouviu-se um barulho muito grande. “Caiu um bocadinho do muro, estava tudo coberto de água”, acrescentou. A moradora, que vive com o namorado e que tem animais de estimação, ficou a aguardar por apoio. Os habitantes vão ter de ser realojados.

