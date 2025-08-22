Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de agosto de 2025 às 12:07

Saiba que incêndios preocupam a esta hora em Portugal

Neste momento há quatro incêndios significativos. O fogo que começou em Arganil ainda mobiliza 1.651 operacionais e 17 meios aéreos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente