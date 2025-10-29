Sábado – Pense por si

29 de outubro de 2025 às 15:47

Sabe qual é o cheiro da guerra ou do amor? Neste museu na Alemanha pode senti-lo

Nova exposição na cidade alemã de Düsseldorf permite a quem a visita ficar a conhecer cerca de 81 tipos de aromas.

