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02 de maio de 2026 às 13:00

Rússia lança novo foguetão para fazer primeiro voo de teste

Um foguetão russo “Soyuz-5", veículo de lançamento de carga média, foi lançado na madrugada de sexta-feira no Cosmódromo de Baikonur, para fazer testes de voo, informou a agência espacial estatal russa Roscosmos.

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