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25 de abril de 2026 às 13:35

Rui Tavares considera que o povo está sempre com a democracia e ataca o Chega

Rui Tavares, deputado do Livre, recordou alguns momentos históricos de antes depois do 25 de Abril. "A ditadura nasceu na corrupção e clientelismo (...) A ditadura foi violenta, foi repressiva, foi censória." Na cerimónia comemorativa dos 52 anos da revolução, o deputado falou também em "cravos geneticamente modificados", numa alusão aos cravos verdes do Chega.

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