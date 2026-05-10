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10 de maio de 2026 às 15:07

Rui Borges elogia Travassos: "Tem feito uma grande época e tudo indica que terá de se apresentar na próxima época"

Diogo Travassos é um dos jogadores que está emprestado pelo Sporting esta temporada. Durante a conferência de imprensa de antevisão ao Rio Ave-Sporting, Rui Borges deixou vários elogios ao jovem jogador, sublinhando a "grande época" que tem feito pelo Moreirense, mesmo jogando em posições que não são suas de raiz.

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