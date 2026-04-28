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28 de abril de 2026 às 14:02

Rui Borges e as lesões: "Não vou estar aqui a ser maluquinho e a dizer que não nos condicionaram, que sou o maior..."

Na véspera de receber o Tondela (jogo em atraso da 26.ª jornada), Rui Borges respondeu, em conferência de imprensa, a várias perguntas sobre o tema 'lesões no Sporting'.

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