Sábado

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de fevereiro de 2026 às 08:50

Rui Borges e a 'estrelinha': "Nas outras épocas não houve jogos em que marcaram aos 90'+6?"

O Sporting conseguiu chegar à vitória nos descontos pelo quarto jogo seguido. Após o triunfo frente ao Nacional, Rui Borges sublinhou que a equipa tem muita crença.

