Sábado – Pense por si

Vídeos
24 de fevereiro de 2026 às 20:30

O momento em que suspeito que fugia à polícia é apanhado escondido num caixote do lixo nos EUA

Um homem procurado pela polícia foi detido depois de se esconder dentro de um caixote do lixo para fugir às autoridades, no estado norte-americano de Ohio. As imagens mostram o suspeito a saltar do contentor e a tentar fugir novamente a pé, antes de ser intercetado por um agente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30