Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de setembro de 2025 às 22:53

Robôs humanoides mostram o que sabem fazer na primeira competição mundial

Na primeira competição mundial Humanoides, os robôs vão poder mostrar tudo o que são capazes de fazer.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente